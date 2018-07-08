Talisca Çin'deki ilk golünü attı
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Anderson Talisca, Çin ekibi Guangzhou formasıyla ilk golünü frikikten attı
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