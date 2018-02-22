Sterling'den kız kardeşine sürpriz – Fotomaç TV
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    Sterling'den kız kardeşine sürpriz

    Manchester City'nin 23 yaşındaki yıldızı Raheem Sterling kız kardeşine doğum günü için sürpriz bir parti düzenledi ve bir ev hediye etti.

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    22 Şubat 2018, Perşembe
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