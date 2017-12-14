"Son 7 haftanın lideriyiz"
Trabznspor teknik direktörü Rıza Çalımbay oynayacakları kritik Bursaspor mücadelesi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli teknik adam Süper Lig'de son 7 haftada oynanan maçlarda toplanan puanlar göz önüne alındığında bordo-mavili takımın lider durumda bulunduğunu söyledi.
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