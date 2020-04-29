Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yatak doluluk oranımızı yüzde 30'lara düşürdük - Son dakika Diğer Sporlar videoları - Fotomaç
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yatak doluluk oranımızı yüzde 30'lara düşürdük

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye'deki son dakika corona virüsü gündemine dair açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "İlk vakadan önce ilaçları sipariş edip stokladık" ifadelerini kullandı. Bakan Koca ayrıca yatak doluluk oranına da değindi ve "Yatak doluluk oranımızı yüzde 60'lardan yüzde 30'lara düşürdük" ifadelerini kullandı.

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29 Nisan 2020 , Çarşamba
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