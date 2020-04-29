Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yatak doluluk oranımızı yüzde 30'lara düşürdük
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye'deki son dakika corona virüsü gündemine dair açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "İlk vakadan önce ilaçları sipariş edip stokladık" ifadelerini kullandı. Bakan Koca ayrıca yatak doluluk oranına da değindi ve "Yatak doluluk oranımızı yüzde 60'lardan yüzde 30'lara düşürdük" ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.