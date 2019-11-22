Ryan Babel korkuttu
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'ın sahasında Başakşehir'i konuk ettiği mücadele öncesi ısınmak için sahaya çıkan sarı kırmızılı oyunculardan Ryan Babel bir sakatlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin yanına gittiği Babel daha sonra soyunma odasına gitti. Maç öncesi bu sıcak gelişmeyle ilgili detayları fotomac.com.tr editörlerinden Tarık Demir aktardı.
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