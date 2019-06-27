Ryan Babel İstanbul'da
Galatasaray'ın daha önce anlaşmaya vardığı Hollandalı oyuncu Ryan Babel kısa bir süre önce uçakla İstanbul'a geldi. Sarı kırmızılı ekibin kısa süre içerisinde Babel'i KAP'a bildirerek resmen duyurması bekleniyor.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Muriç'ten sonra bir düello daha!
- Galatasaray'ın istediği Trezeguet için İngiliz devine flaş çağrı!
- Transferde şok gelişme! Eren Derdiyok ezeli rakibe gidiyor
- Galatasaray'dan Trezeguet için çılgın teklif
- Galatasaray'da Diagne'nin yeni adresi belli oldu! Anlaşma sağlandı...
- Fenerbahçe ile Galatasaray Lewis Holtby savaşında!
- Galatasaray'da transfer planları altüst oldu! İşte yıldız ismin yeni takımı
- Galatasaray'dan milli operasyon! Fenerbahçe de istiyor...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.