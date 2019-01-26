Quaresma Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?
Videoyu Daralt

Quaresma Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

A Spor yorumcusu ve Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi Erol Kaynar, siyah-beyazlı takımdan ayrılması gündemde olan Ricardo Quaresma'nın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
26 Ocak 2019, Cumartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN