Quaresma Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?
A Spor yorumcusu ve Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi Erol Kaynar, siyah-beyazlı takımdan ayrılması gündemde olan Ricardo Quaresma'nın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
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