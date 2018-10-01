Phillip Cocu yönetimin istifa talebini reddetti
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    Phillip Cocu yönetimin istifa talebini reddetti

    A Spor muhabiri Evren Yavuz, Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeleri aktardı. Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası istifası beklenen Phillip Cocu'nun yönetimin bu yöndeki talebini kabul etmedi. Bugün itibariyle Fenerbahçe yönetiminin toplantı kararı aldığı ve kötü gidişat ile ilgili Phillip Cocu'nun toplantıya detaylı bir rapor sunması istendi. Ardından gerçekleşecek olan toplantıda Hollandalı çalıştırıcı ile yolların ayrılması bekleniyor.

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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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