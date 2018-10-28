Özsoy: Teknik direktör ile ilgili alacağımız yeni kararları en kısa sürede bildireceğiz
Fenerbahçeli yönetici Semih Özsoy, Cocu'nun görevden ayrılmasının ardından açıklamalarda bulundu.
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