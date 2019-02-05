Ozan'ın parası Albayrak'a
Galatasaray, Stuttgart'ın Ozan Kabak'ın bonservisi için ödeyeceği 4 milyon euro'luk ilk taksiti Diagne transferini kendi hesabından karşılayan Abdürrahim Albayrak'a verecek.
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