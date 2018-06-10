Okay Yokuşlu Celta Vigo'da
Trabzonspor'un genç yıldızı Okay Yokuşlu, La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya transfer oldu. Genç oyuncu Salı günü İspanya'ya gidecek. A Spor muhabiri Hakan Gündoğar, son gelişmeleri Transfer Raporu programına aktardı.
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