Obi Mikel resmen Trabzonspor'da | Video haber
Trabzonspor, Nijeryalı orta saha John Obi Mikel ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
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