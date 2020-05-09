Mustafa Reşit Akçay: TFF'nin aldığı karara katılmıyorum ama saygı duyuyorum
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Akça, "Biz ne zaman temaslı antrenmana geçeceğiz? Bunu bize kimse söylemiyor. Federasyonun aldığı kararlara katılmıyorum ama saygı duyuyorum. Futbolda 'sosyal mesafe' yok. Biz maç sırasında barajı nasıl kuracağız." ifadelerini kullandı.
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