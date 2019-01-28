Mustafa Cengiz'ten transfer itirafı: "Hanım benimle konuşmuyor"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Transfer yapamadık diye hanım benimle konuşmuyor." dedi.

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun konuşmasıyla başlayan toplantıya Galatasaray Spor Kulübü Başkan Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu üyeleri ve kulüp üyeleri katıldı.

Konuşma yapan Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

'BİRİKEN MALİ SORUNLAR VAR'

"Devlet, artık başka çıkış noktası kalmayan ve dünya çapındaki kulüplerle yarışan kulüplerimizin içine düştüğü mali durumlara çözüm yolu bulmaya çalışıyor. Ocak itibariyle ödememiz gereken çok yüksek miktarlar var. Türkiye'deki kulüplerin borcu toplamda 15 milyar TL'yi buluyor. 3 ayda bir borçsuzluk belgesi alıyoruz. Biriken mali sorunlar var. Devlet kredilendirme yapmıyor."

'YARSUVAT'A İNANAMADIM!'

"Bizim tüm harcamalarımız ortada. Aldığımız her futbolcuya ne ödeyeceğimizi, oyuncunun bonservisini tek tek yazıyoruz. Rakiplerimiz yapmıyor. Bu bizim ne kadar şeffaf olduğumuzu gösterir. Rakipler içinde en iyi durumda olan biziz. Son 6 aylık raporlar gösterdi.

Duygun Yarsuvat, UEFA'dan gelecek muhtemel gelirleri bu yılın bilançosuna koyduğumuzu ve insanları aldattığımızı söylüyor. Çok üzüldüm. İnanamadım. Ordinaryüs profesör... Burada olmasını çok isterdim. Biz sahtekarlık yapmışız. Biz uluslararası ve bağımsız bir kuruluşun denetimi altındayız. Bu onlara da hakarettir.

Bizi UEFA da denetliyor. Tüm denetlemeler gösteriyor ki artıdayız. UEFA'nın 2 milyon euroluk cezası olmasaydı, yaklaşık 15 milyon TL kar edecektik."

"TRANSFER YAPMADIK DİYE HANIM BENİMLE KONUŞMUYOR"

"Transfer yapmadık diye hanım benimle konuşmuyor! Bunu samimi söylüyorum. Dün gece 4 buçukta eve gittim. Son güne kadar neredeydik, ben de bilmiyorum.

Bariyerler derken... Hiç ummadığınız şeyler karşınıza çıkıyor. Burada bunları ifade edemem, karşıdaki kulübe saygısızlık olur. Biz edepli insanlarız, herkes edebine göre davranır. Bizim camia edebini bilir, rakip takımlara transfer yaparken laf atmaz. Herkes edebine göre davranır."