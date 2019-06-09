Millilere tünelde özel tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fransa'yı 2-0 mağlup eden milli takım futbolcularını ve teknik kadrosunu tünelde tek tek tebrik etti.
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