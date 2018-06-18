Meksika'nın Almanya galibiyetinin arkasında o var!
2018 Dünya Kupası'nın en büyük sürprizlerinden biri Almanya ile Meksika arasında oynanan maçta yaşandı. Son şampiyon Almanya, gruptaki ilk maçta Amerika ekibine 1-0'lık skorla boyun eğdi. Meksikalı bir futbolsever ise "Meksika'nın kazanmasını sağlayanın büyükannem olduğuna yüzde yüz ikna oldum" notuyla bu görüntüleri paylaştı. Görüntülerdeki kadının seremoni sırasında televizyonda gördüğü Meksikalı futbolcuların üzerinde ellerini oynatarak bazı hareketler yaptığı göze çarpıyor. Görüntüler kısa sürede yaklaşık 6 milyon kez izlendi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- 2018 FIFA Dünya Kupası'nda A Grubu
- Dünya Kupası'nın baba oğulları
- Dünya yıldızlarından Dünya Kupası'na özel pozlar
- Fransa-Avustralya maçında hakem VAR uygulamasıyla karar değiştirdi / İŞTE O ANLAR
- Taraftarlar 2018 Dünya Kupası'nda o ismi istiyor!
- Rus holiganlar Dünya Kupası öncesi tehditlere başladı!
- 1958'den 94'e Dünya Kupası
- 'Yapay zeka' 2018 Dünya Kupası şampiyonunu açıkladı!