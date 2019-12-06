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Max Kruse stattan dürüm yiyerek ayrıldı! İşte o anlar...

Fenerbahçe'nin evinde Gençlerbirliği'ni 5-2 yendiği maçın ardından Max Kruse, stattan dürüm yiyerek ayrıldı. Fotomac.com.tr | ÖZEL HABER

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni 5-2 yendi. 87. dakikada sarı lacivertli takımın 5. golünü kaydeden Alman golcü Max Kruse, stattan dürüm yiyerek ayrıldı. İşte editörümüz Görkem Ağgündüz'ün kamerasına yansıyanlar...

TOLGAY DÜRÜM YEDİĞİ İÇİN BEŞİKTAŞ'TAN GÖNDERİLMİŞTİ
Bu görüntüler sosyal medyada bir çok futbolsever tarafından paylaşılırken akıllara geçtiğimiz sezon Beşiktaş-Başakşehir maçının devre arasında dürüm yediği için takımdan gönderilen Tolgay Arslan geldi.

Erman Toroğlu'ndan flaş ofsayt yorumu!

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06 Aralık 2019 , Cuma
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