Erman Toroğlu'ndan flaş ofsayt yorumu!
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının ilk yarısını değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin attığı golü değerlendiren Toroğlu, "Fenerbahçe'nin attığı ilk golde ofsayt yok. Çünkü top rakip oyuncudan geliyor." ifadelerini kullandı.
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