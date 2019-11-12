Max Kruse dönüyor
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynadığı son 4 maçında forma giyemeyen Max Kruse'nin milli aranın ardından takıma dönmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de Max Kruse formasına kavuşuyor. Ligde ilk 7 haftada sadece 7 dakika kaçıran Alman yıldız 5 asistle takımın bu alanda lideri olmuş ve Ersun Yanal'ın vazgeçemediği isimler arasına girmişti.
Bir önceki milli arada sakatlanan ve kasığında ağrı hisseden Kruse'nin yapılan kontrollerinde, 2. derece yırtık tespit edildi. Yıldız futbolcu bu nedenle ligde Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa maçları ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu mücadelesinde takımını yalnız bıraktı.
Tedavisi tamamlanan Kruse'den Fenerbahçe'ye sevindirici haber geldi... Alman futbolcu lige verilen milli maç arasında takıma katılacak... Kruse, 15 günlük süreçte özel idmanlarla da açığını kapatacak.
Ersun Yanal, milli aradan sonraki ilk maç olan, ligin en zorlu deplasmanlarından Yeni Malatyaspor karşılaşmasında Max Kruse'ye kavuşacak..
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