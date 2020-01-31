Manuel da Costa Trabzonspor'da
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, bonservisi elinde bulunan tecrübeli stoper Manuel da Costa'yı Trabzon'a getirdi. Transferle ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.
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