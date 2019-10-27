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Luiz Gustavo: Buraya tatil yapmaya gelmedim

Süper Lig'de Konyapsor'u 5-1 yenen Fenerbahçe'de gecenin golcülerinden Luiz Gustavo açıklamalarda bulundu.

Kazanmayı çok istiyorduk. İstekli başladık, golleri bulduk. İstediğimiz 3 puanı aldık. O sırada takımımız zaten öndeydi. Yardım ettiğim için mutluyum. Gol atmaktan ziyade amacım takımın kazanması, kazandığımız için mutluyum.

"TATİL YAPMAYA, YAPMAYA GELMEDİM"
"Ben buraya kazanmaya geldim. Tatil yapmaya, keyifli vakit geçirmeye gelmedim. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. İnsanların bunu görmesi beni mutlu ediyor. Kazanarak devam etmemiz gerekiyor. Her zaman en önemli olan, bir sonraki maçtır. Yüksek konsantrasyonla ve çalışarak gittiğimizde hedefimize ulaşacağız"

"BESLENMEME, HAYATIMA DİKKAT ETMELİYİM"
"Takım arkadaşlarıma adapte olmaya, hocamızın isteklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Benim sahada nerede rahat olduğumun önemi yok. Ben takımıma yardım ettiğim sürece mutluyum. Futbol oynamaktan keyif alıyorum. Bunun için kendime dikkat etmeliyim. Beslenmeme, hayatıma dikkat etmeliyim. Yaşın bir önemi yok"

"SEZON SONU HEP BİRLİKTE ŞAMPİYONLUK KUTLARIZ"
"Gelmeden önce Diego ve Souza ile konuştum. Özel bir kulüp olduğunu söylediler. Taraftarların çok özel olduğunu, tutkulu olduğunu söylediler. Taraftarlarımız şüphesiz ki fark yaratmamızı sağlıyorlar. Umarım sezon sonu hep birlikte şampiyonluk kutlarız"

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27 Ekim 2019 , Pazar
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