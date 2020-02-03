Lider Sivasspor Gaziantep'te dağıldı
Süper Lig'in 20. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü karşısında ağır bir yenilgi aldı. Kırmızı-beyazlılar rakibine 5-1 mağlup oldu.
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