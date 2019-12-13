Levent Tüzemen'den Nzonzi ve Seri'ye sert sözler
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Nzonzi'yi kadro dışı bırakma kararını Ana Haber'de değerlendirdi. Tüzemen, Bugün İstanbul'a gelen Melo'nun ortaya koyduğu enerjiyi, sinerjiyi Nzonzi ve Seri'de görebiliyor musunuz? Onlar sadece profesyonel gözle bakıyorlar." dedi.
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