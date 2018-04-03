Levent Tüzemen: UEFA, G.Saray'a para cezası gelecek

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray'ın UEFA'dan 200-300 bin euro'luk bir ceza alabileceğini söyledi. Tüzemen'in açıklamaları şu şekilde: A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray'ın UEFA'dan 200-300 bin euro'luk bir ceza alabileceğini söyledi. Tüzemen'in açıklamaları şu şekilde: "Karar, Nisan ayının sonlarına doğru çıkacak diye biliyorum. Bununla da ilgili örneğin belkide sezon başlamadan Haziran ayında transfer devreye girdiği zamanda gelebilir. Bizim aldığımız ön bilgilere göre Galatasaray'ın benim yaptığım araştırmaya göre 200-300 bin euro'luk bir ceza alınacağı söyleniyor. Bunu dışında bir ceza almayacak."