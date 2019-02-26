"Kupa Avrupa'ya açılan kapı"
Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Ümraniyespor'la oynayacakları Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Şahin "Türkiye Kupası'nın bizim için Avrupa'ya açılacak kapı olduğunu düşünüyoruz" dedi.
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