Kümede kalma yarışı nefes kesiyor
Akhisarspor'un veda ettiği Spoer Toto Süper Lig'e son hafta iki takım daha veda edecek. Son maçlar öncesi Göztepe, Bursaspor ve BB Erzurumspor ligde kalmanın hesaplarını yapıyor.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Beşiktaş transferde sona yakın
- Beşiktaş'ta o isim valizlerini topladı!
- Fenerbahçe'ye Avrupa şansı doğdu!
- Mehmet Topal'ın yerine o oynayacak! İşte Fenerbahçe'nin Erzurumspor 11'i
- Fenerbahçeli yıldızdan flaş itiraf! 'Küme düşmekten korktuk...'
- Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu
- Beşiktaş'ta Sacko operasyonu
- Beşiktaş'ta Kagawa takımdan ayrılıyor mu?
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.