Kemal Belgin: "Latovlevici, Nagatomo'dan iyi futbolcu"
A Spor yorumcusu Kemal Belgin, 90'A programında "Latovlevici, Nagatomo'dan iyi futbolcu, Tudor'un eline düştüğü için yeterince süre alamadı" dedi.
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