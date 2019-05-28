Kayserispor'da Hikmet Karaman ile yola devam edilecek mi?
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı-kırmızılı takım ile ilgili son gelişmeleri A Spor ekranlarına aktardı. Bedir, takımdaki geleceği tartışılan Hikmet Karaman ile yola devam edileceğini açıkladı.
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