Kadıköy'de kartlar havada uçuştu
Süper Lig'de tarihi rekabetin yaşandığı Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde son dönemdeki karşılaşmalara sarı ve kırmızı kartlar damga vuruyor.
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