Juraj Kucka Parma'ya gidiyor!
Trabzonspor, Juraj Kucka'nın transferi için İtalyan ekibi Parma ile prensip anlaşmasına vardı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.
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