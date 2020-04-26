Jose Sosa: Türkiye'de olduğum için şanslıyım
Trabzonspor'un deneyimli yıldızı Jose Sosa, Arjantin basınına konuştu. Corona virüsü salgını ile ilgili düşüncelerini ifade eden Sosa, Türkiye'de olduğu için şanslı olduğunu dile getirdi.
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