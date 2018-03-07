Jeremain Lens ağları yırttı!
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor. Kartal'ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, antrenmanda attığı şut ile filleri deldi.
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