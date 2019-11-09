Isla'ya verilen kırmızı kart kararı doğru mu? Canlı yayında açıkladı!
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi.
Isla'nın kırmızı kart pozisyonunu değerlendiren Toroğlu, "Isla'ya verilen kırmızı kart kararı doğru" ifadelerini kullandı.
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