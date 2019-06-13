İngiliz basınından Mata iddiası
İngiliz basını, Barcelona'nın talip olduğu Juan Mata için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de devreye girdiğini öne sürdü.
İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United ile olan sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu statüsünde olan Juan Mata, Türk ekiplerinin gündeminde.
İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre, Galatasaray ve Fenerbahçe, Mata'nın transferi için Barcelona ile rakip oldu.
Haziran sonunda resmi olarak boşa çıkacak oyuncunun ise geleceği hakkında henüz bir kararının olmadığı vurgulandı.
Ayrıca, İspanyol orta sahaya kulübü Manchester United'ın da bir teklifte bulunacağı yazıldı.
31 yaşındaki oyuncu bu sezon 32 kez giydiği Manchester United forması ile 6 gol atıp 4 asist yaptı.
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