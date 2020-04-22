İlkay Gündoğan'dan 'Evde kal Elbistan' mesajı
ingiltere Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, corona virüsü tedbirleri kapsamında başlatılan "Evde kal" çağrısına destek verdi. Türk asıllı Alman yıldız sosyal medyadan paylaştığı videosunu "Evde kal Elbistan" ifadeleriyle noktaladı. ingiltere Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, corona virüsü tedbirleri kapsamında başlatılan "Evde kal" çağrısına destek verdi. Türk asıllı Alman yıldız sosyal medyadan paylaştığı videosunu "Evde kal Elbistan" ifadeleriyle noktaladı.
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