İlhan Palut: "Bu şehre şampiyonluğu getireceğiz"
Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Gazişehir Gaziantepspor'u finalde yenerek şampiyon olacaklarını ve Süper Lig'e yükseleceklerini söyledi.
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