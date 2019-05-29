Hasan Kartal: "Okan hocanın Beşiktaş'ta olmasını tercih ederim"
Süper Lig'de sezonu 10. sırada tamamlayan Çaykur Rizespor'da sözleşmesi sona eren teknik direktör Okan Buruk ile yollar ayrıldı. Buruk'la yolların ayrılması sonrası Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor'da canlı yayına bağlanarak detayları anlattı. Kartal, "Okan hocanın Beşiktaş'ta olmasını tercih ederim" şeklinde konuştu.
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