Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Fenerbahçe'de Volkan, Dirar ve Aatıf'ın kadro dışı bırakılmasının ardından açıklamalarda bulundu.
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