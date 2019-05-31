Guti Beşiktaş'ta ayrıldı
İspanyol basını, Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Guti'nin görevinden ayrıldığını duyurdu.
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