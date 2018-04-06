G.Saray başkan adayı Ali Fatinoğlu'nun görüntüleri paylaşılıyor
Galatasaray'da başkanlığa aday olduğunu açıklayan Ali Fatinoğlu'nun yıllar önce 'Çocuklar Duymasın' adlı dizide figüranlık yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Sporseverler bu görüntüleri sosyal medyada çokça paylaştı.
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