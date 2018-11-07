Gomis'in müthiş golü spikeri çıldırttı!
Suudi Arabistan Ligi 8. haftasında Gomis'in formasını giydiği Al Hilal sahasında Al Ittifaq ile karşı karşıya geldi. Al Hilal'in 4-1 kazandığı maçta Gomis 2 gol attı.
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