Gençlerbirliği'nde 2. Üzülmez dönemi
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Gençlerbirliği'nde 2. Üzülmez dönemi

İbrahim Üzülmez: Sonuna kadar mücadele ettiğimiz zaman kalitemizin de ön plana çıkacağını düşünüyorum. Altay ile zor bir maç bizi bekliyor, oyuncularımıza inanıyoruz. Hem bizler, hem oyuncular, hem camia için hayırlı olmasını diliyorum.

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06 Mart 2019 , Çarşamba
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