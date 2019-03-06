Gençlerbirliği'nde 2. Üzülmez dönemi

İbrahim Üzülmez: Sonuna kadar mücadele ettiğimiz zaman kalitemizin de ön plana çıkacağını düşünüyorum. Altay ile zor bir maç bizi bekliyor, oyuncularımıza inanıyoruz. Hem bizler, hem oyuncular, hem camia için hayırlı olmasını diliyorum.