Galatasaraylı öğrenci sordu, Aziz Yıldırım sustu – Fotomaç TV
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    Galatasaraylı öğrenci sordu, Aziz Yıldırım sustu

    Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, katıldığı bir söyleşide Galatasaraylı bir taraftarın "Şampiyonluk favoriniz hangi takım?" sorusu karşısında gülmeden edemedi. Yıldırım, bu soruyu cevapsız bıraktı...

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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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