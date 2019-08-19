Galatasaray'ın hesabı denkleşmedi
Galatasaray, Luyindama'yı UEFA listesine yazamama tehlikesiyle karşı karşıya... Sarı-kırmızılar transfer bakiyesinde hala artıya geçemedi.
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