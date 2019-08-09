Galatasaray'ın gözü İngiltere'de
Orta sahaya savunma yönü kuvvetli bir oyuncu almayı hedefleyen Galatasaray, gözünü İngiltere'ye çevirdi.
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