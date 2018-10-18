Galatasaray'ın Bursaspor karşısındaki muhtemel 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 9.haftasında Galatasaray, evinde Bursaspor'u ağırlıyor. İşte sarı kırmızılıların A Spor'un belirlediği muhtemel 11'i..
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