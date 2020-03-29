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Galatasaray'dan Samatta bombası!

Galatasaray, teknik direktör Terim’in eski göz ağrısı golcüyü yeniden gündemine aldı. Samatta için Premier Lig’den düşmesine kesin gözüyle bakılan Aston Villa’ya kiralama teklifi yapılacak.

Fatih Terim sezon sonunda Mbwana Samatta hayaline kavuşabilir. Tecrübeli teknik adamın, Falcao'dan önce istediği Tanzanyalı oyuncu Ocak ayında Genk'ten 10.5 milyon euro'ya Aston Villa'nın yolunu tutmuştu. Ancak Birmingham ekibinin yaşadığı düşüşün ardından Premier Lig'den düşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu durum Galatasaray'ı harekete geçirdi ve sarı-kırmızılılar Samatta için sezon sonu için yeni bir plan hazırladığı bildirildi.
Bu planda yer alan nota göre; Aston Villa'nın düşmesi durumunda 27 yaşındaki oyuncunun en azından bir yıllığına kiralanması için teklif yapılacak. Galatasaray'da Brighton'dan kiralanan Florin Andone sezon sonunda takımdan ayrılacak. Ayrıca Radamel Falcao da gelecek yıl 35 yaşında olacak. Bu nedenle forvetine taze güç arayan Fatih Terim, Tanzanyalı golcünün durumunun yakından takip edilmesini ve gerekirse de temas kurulmasını talep etti.

JOKER

Belçika'nın daha önce pek çok kez faydalandığı kaynaklardan biri olan Tanzanya pazarından Genk'e 800 bin euro karşılığında geçiş yapan Samatta 4 yıl mavi-beyazlı formayı giydi. Santrafor mevkisinin yanı sıra 10 numara ve kanatta da oynayabilen Afrikalı oyuncu Genk ile çıktığı 191 maçta 76 gol attı ve 20 de asist yaptı.

Devre arasında Aston Villa'nın yolunu tutan Samatta, ikinci yarıda 4 maçta forma şansı buldu, 1 gol üretebildi. Bu sezon istediği sonuçları alamayan İngiliz ekibi, ligde 19. sırada...

KİMDİR?
23 Aralık 1992 tarihinde doğan ve tam adı Mbwana Ally Samatta olan 27 yaşındaki santrafor Dar es Salam'da dünyaya geldi. Futbola ülkesinin African Lyon takımında başlayan yıldız oyuncu sonrasında ise en önemli futbol kulüplerinden Simba SC'ye transfer oldu.

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29 Mart 2020 , Pazar
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