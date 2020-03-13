Galatasaray'da Onyekuru sevinci
Galatasaray'da Onyekuru sevinci yaşanıyor. Derbi hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılar, Nijeryalı futbolcu takımla çalışmalara katıldığını açıkladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasındaki Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Sarı kırmızılılarda Adem Büyük'ün tedavisine devam edildi.
Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru, takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Galatasaray, Beşiktaş karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirecek.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fatih Terim'den şampiyonluk teorisi! "O puanı alırsak..."
- Galatasaraylı yıldızın Adem Büyük kehaneti tuttu!
- Galatasaray kadro dışı bırakmıştı! Dünya devi Mustafa Kapı'yı alıyor...
- Fatih Terim'den derbinin kaderini belirleyen ilk 11! 3 isim birden...
- İşte Galatasaray'ın muhtemel Gençlerbirliği maçı 11'i
- Galatasaray'da derbi sırrı ortaya çıktı! Meğer Fatih Terim...
- Nagatomo'dan herkesi şaşırtan jest! Galatasaray...
- Galatasaray'da yıldız oyuncunun bonservisi alınıyor!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.