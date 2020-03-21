Galatasaray'da futbolculara iki hafta izin
Galatasaray'da liglerin ertelenmesinin ardından futbolculara iki hafta izin verildi. Çalışmalarını evde sürdürecek sarı-kırmızılılar, günün belirli saatlerinde belirli aramalarla bir araya gelecek.
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