Galatasaray'da 2 maçlık özel plan - Son dakika Galatasaray videoları, Galatasaray haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Galatasaray'da 2 maçlık özel plan

Galatasaray'da 2 maçlık özel plan

Galatasaray'da Sivasspor maçında sergilenen futbol teknik direktör Fatih Terim'in Real Madrid ve Beşiktaş maçlarında sahaya süreceği kadrolara ışık tuttu. Sakatlıklar ve milli takımlardan yorgun dönen isimler nedeniyle Sivasspor karşısında farklı bir 11'e şans veren Terim, oyuncularının performansından memnun kaldı.

Bu isimlerin başında Andone geliyor. Radamel Falcao'nun sakatlığı sonrası 11'de şans bulan Rumen golcü, attığı 2 gol ve sergilediği mücadeleci futbolla Terim'den tam not aldı. Andone'nin Devler Ligi'ndeki Real Madrid mücadelesinde de 11'de oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Falcao'nun oynayacak duruma gelse dahi zorlu Real Madrid sınavına yedek kulübesinde başlayacağı öğrenildi.

Sivasspor maçında verilen şansı iyi değerlendiren bir diğer isim Emre Mor oldu. Hücum hattına hareketlilik getiren Emre'nin performansı teknik heyeti memnun etti. Hafif ağrıları bulunan Feghouli, yetişmesi durumunda Real Madrid maçında 11'de sahaya çıkacak. Aksi halde Fatih Terim, yine Emre Mor'a şans verecek.

Terim, Real Madrid karşısında sol bekte Sivasspor maçında şans verdiği Emre Taşdemir'in yerine tercihini tecrübesi nedeniyle Yuto Nagatomo'dan yana kullanacak.Tecrübeli teknik adamın orta sahada da Jean Michael Seri'yi oynatması bekleniyor.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
21 Ekim 2019 , Pazartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN